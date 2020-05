$!Daladier Burgos revela de la reunión Hatuey-Monchín surgió nueva Liga Béisbol

Domingo Ernesto Pichardo y Hatuey De Camps Jiménez fueron las personas claves para resolver la crisis del campeonato 1983-84 reveló el licenciado Daladier Burgos, asistente del secretario de la presidencia, De Camps.

Burgos le informó a Diario Libre que la nueva Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBP) cuyo presidente era el doctor Freddy Reyes, ya había dado los pasos legales con Santiago Soler Favale, comisionado de Béisbol del Caribe, cuando De Camps y Pichardo buscaron la fórmula para resolver el impasse.

El lunes 5 de septiembre de 1983, el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, creó la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Relata Burgos que la Liga tenía ya los colores pero sin el nombre de los equipos tradicionales y un grupo de empresarios estaban contactados para regentear los nuevos clubes con quienes Hatuey ya sé había puesto de acuerdo.

Recuerda Daladier: “Luego de una reunión los presidentes de los equipos tradicionales decidieron no retirarse y Hatuey me preguntó que con quién sé podría comenzar hablar que no fuera Quique Acevedo para buscar una solución y mí respuesta fue Monchín Pichardo, quien es el líder y además tiene problemas con Quique, y y me encargo que lo localizara”.

Daladier revela que se efectuó la primera reunión entre ellos dos solos (Pichardo y De Camps) y se sentaron las bases para que las aguas se normalizaran.

De Camps logró reunir la cúpula del béisbol profesional de la época y en esa cumbre en el Palacio Nacional asistieron Juan Tomás Mejía Feliú, presidente de la Lidom; Monchín Pichardo, presidente Licey; Mignolio Pujols, Caimanes del Sur; Rafael Francisco Bonnelly y Juan Sánchez Correa, Águilas Cibaeñas; Rafael Antún, Estrellas Orientales; Félix Mario Aguiar, Leones del Escogido y Reynaldo -Papy- Bisonó, comisionado béisbol.

Todo quedó resuelto, las aguas volvieron a su nivel y Freddy Reyes dijo “me retiro a mis habituales trabajos”. ¿Cuál fue el acuerdo no escrito? Sigue siendo un secreto de Estado.