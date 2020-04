$!Danilo Rivas falleció anoche en New York

Falleció anoche en la ciudad de New York el ex lanzador de Grandes Ligas, nativo de Salcedo, Danilo Rivas. (no del Covid-19).

Rivas era el hermano mayor de la trilogía de Rolando y Martin

El zurdo Danilo Rivas soltó su brazo por vez primera ante las “Estrellas de Willile Mays” el 19 de octubre de 1957.

Era un novatito delgado llegado de Salcedo con un mundo en la bola, una curva en “arco de barril” que destilaba veneno, con excelentes movimientos en la colina de los sustos.

Recuerdo que tenía el mejor viraje hacia la primera almohadilla.

En una ocasión, siendo Mateo Rojas Alou mánager del Escogido, Danilo fue llamado a trabajar y en una plática breve nos dijo que cuando enfrentó a las Estrellas de Willie Mays, fue uno de los momentos más grandes de su carrera, similar a cuando junto a Pedro Borbón le tiró en el estadio Quisqueya una blanqueada a los Piratas de Pittsburgh.

Danilo trabajó en 730 innings y un tercio, permitió 213 carreras, efectividad de 2.99, con 52 victorias y 36 reveses exhibe un porcentaje de .591.