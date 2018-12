$!Danny Santana: “Estar en el Licey es como estar en familia”

“Este es un equipo difícil. Realmente con las Águilas me entregaba un poquito más ya que es el rival, uno de los mejores equipos que hay en el país. Ahora me siento bien, cómodo, como si fuera de la familia, como si estuviera en las Águilas”, dijo Santana al ser entrevistado por Sussy Jiménez para LiceyTV.

“Realmente sentí como si no hubiera jugado en la temporada regular y decidí seguir jugando y ayudar a cualquier equipo que me hubiera seleccionado aunque sé que hay muchos que buscan un bienestar económico”, agregó al ser consultado sobre las razones por las que se hizo elegible para el draft de los jugadores de los equipos descartados.

El jardinero y jugador del cuadro nativo de Monte Plata fue seleccionado en la sexta ronda por las Águilas con el pick número 32 en el sorteo de novatos del 2011. Ahora pertenece a los Bravos de Atlanta aunque originalmente fue firmado por los Mellizos de Minnesota.

“Ahora mismo no tengo ningún tipo de limitaciones. Estoy disponible hasta que todo termine siempre que la salud me ayude. Me siento cómodo en el equipo, hay mucha química que es lo primordial que se necesita y espero ayudar y colaborar para obtener la corona número 23”, agregó el pelotero de 5-11 de estatura, 185 libras y 28 años.

De por vida en la liga dominicana, incluyendo Round Robin y serie final, posee un porcentaje de bateo de .276 (587-162) en 162 partidos. Ha anotado 77 vueltas con 30 dobles, siete triples, 11 cuadrangulares, 73 remolcadas, 28 boletos, 109 ponches y 31 robos de base.

“Conozco desde las menores a Arismendy Alcántara, a Aybar (Erick) me he enfrentado así como a algunos de los lanzadores. Con Emilio y Jorge Bonifacio tenemos una amistad de años. Me siento contento de estar a su lado. Espero que los fanáticos nos sigan apoyando a todos ya que estamos para dar el 100 por ciento todo el tiempo y jugar duro”, dijo.