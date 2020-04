$!Darvish y Tanaka se van a Japón por temor a agresiones

El lanzador japonés de los Cachorros Yu Darvish respaldó, a través de un video publicado en su canal de Youtube, los comentarios de su compatriota Masahiro Tanaka, quien regresó a Japón para proteger su integridad física.

“El problema es que el número de ataques raciales contra asiáticos en los Estados Unidos ha aumentado desde que el presidente Trump comenzó a llamar al coronavirus el ‘virus Chino’. Siempre ha existido un poco de discriminación contra los asiáticos, y contra los negros también, pero ahora es mayor”, explicó en su video.

“Lo que realmente me preocupa es que aquí existe una cultura de pistolas. No es una preocupación en este momento, pero qué ocurrirá en un año o dos si no hay suficiente comida o la gente no tiene trabajo ni dinero. Ese pensamiento me asusta”.

Tanaka regresó a Japón en marzo y explicó a través de su cuenta de Twitter tomó la decisión de regresar a su país luego de ser víctima de un incidente en Florida, si bien no ofreció detalles de lo ocurrido.