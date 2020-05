$!David Ortiz contrata firma de abogados para demandar a Cristian Casa Blanca

David Ortiz no se quedará en amagar y no dar en su match con Cristian Casa Blanca, que fue tendencia la semana pasada en las redes. El ex pelotero habría contratado a la oficina de abogados Pellerano & Herrera para que lo represente en su proceso que prometió llevar a la justicia.

Dionisio Soldevila y Héctor Gómez fueron los primeros en reportar la información en sus cuentas en Twitter.

Ortiz advirtió en un vídeo subido a su cuenta en Instagram que los pronunciamientos del productor de TV tendrían consecuencias legales y pidió a sus seguidores que se reserven comentarios sobre el tema porque no quería afectar el proceso.

La semana pasada, Casa Blanca, conocido como “numerólogo”, arremetió contra Ortiz y Hanley Ramírez, y afirmó en un vídeo en Instagram que el “Big-Papi” no tiene personalidad al tiempo que le critica que después de juntarse con dos presidentes de los Estados Unidos, acuda a centro de diversiones en la avenida Venezuela, en la Zona Oriental.

Los comentarios del numerólogo responden a una transmisión en vivo que hiciera recientemente el Big-Papi junto a Hanley Ramírez, en la que clasificaba algunas personas por su riqueza, catalogando de “mareo”, aquellos que aparentaban tener dinero sin poseerlo y en lo que identificaba Cristian Casa Blanca como uno de ellos.