$!David Ortiz dice que no tiene miedo de volver al país, tras el atentando

La leyenda de los Medias Rojas de Boston David Ortiz dijo a periodistas este lunes que no tiene miedo de regresar a su país de origen después de recibir un disparo allí, pero que no será tan descuidado cuando vuelva.

Ortiz ha contratado al excomisionado de policía de Boston, Ed Davis, para que lo ayude en la investigación de su tiroteo en la República Dominicana. La firma de seguridad de Davis también fue contratada previamente para proporcionar protección de seguridad a Ortiz.

“Tengo que ser capaz de asegurarme de que no esté dirigido a mí porque no hago cosas para merecer algo así, ¿sabes? Así que contraté a mi propio grupo para que me reuniera con ellos para averiguar y analizar todos los detalles y cosas. Respeto con lo que salieron, pero me gustaría saber si hay algo más “, dijo Ortiz a Duke Castiglione de WCVB.

Aproximadamente tres meses después del tiroteo, Ortiz hizo su primera aparición pública lanzando el primer lanzamiento antes de un juego entre los Medias Rojas y los rivales Yankees de Nueva York en el Fenway Park.

“Cuando llegué al Fenway para lanzar la primera bola, estaba un poco nervioso al principio. Pero una vez que entré en el estadio y comencé a saludar a todos y vi la recepción de mis excompañeros, no había nada más que compartir amor y experiencia con ellos “, dijo.

“Caminar hacia el campo y ver cómo todos me abrazaban, fue una gran sensación”.