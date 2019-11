$!David Ortiz inicia torneo de golf en Florida con meta de recaudar US$2 millones

La edición número 12 del Clásico de Golf David Ortiz arrancó este viernes por primera vez fuera de la República Dominicana. Se extenderá hasta el domingo en el Hotel The Ritz-Carlton Key Biscayne de Miami, Florida, y allí el Big Papi dejó entrever sus aspiraciones con el certamen.

Ortiz dijo que su meta de este año es elevar la recaudación a cerca de los dos millones de dólares.

“Quiero crear el único laboratorio de cateterismo pediátrico en la República Dominicana y eso no sale barato. Esa será la mayor obra de la Fundación David Ortiz, hasta ahora”, dijo el expelotero a Enrique Rojas, de ESPNdeportes.com.

“Más de 2,000 niños nacen cada año en la República Dominicana con enfermedades cardíacas congénitas, y sin cirugía, aproximadamente el 25% morirá. Antes de que puedan someterse a esa cirugía, la mayoría de estos niños requieren un cateterismo, es decir, que se les inserte un tubo largo y delgado en una arteria que llega al corazón. No hay un laboratorio de cateterismo disponible para ellos en este momento, y muchos niños han muerto como resultado”, explicó la Fundación David Ortiz en un documento.

El torneo de golf de celebridades de David Ortiz reúne anualmente a estrellas del deporte y el espectáculo para recaudar fondos con el objetivo de operar a niños con enfermedades del corazón en República Dominicana y el área de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. El año pasado, cuando el evento se realizó en Casa de Campo de La Romana, después de 10 años en Punta Cana, se recaudaron US$1,1 millones.

La recuperación tras el atentado

Ortiz, de 43 años, recibió un disparo en la espalda mientras compartía con varias personas en un centro de diversión de Santo Domingo el domingo 9 de junio. La bala afectó parte de sus intestinos, hígado y colon y forzó a los médicos que le operaron de emergencia en República Dominicana a quitarle la vesícula.

Debido al proceso de recuperación que debe llevar el popular Big Papi después del incidente casi mortal, el Fondo para la Niñez David Ortiz decidió realizar su evento del 2019 en suelo estadounidense.

El exjonronero y actual asesor especial de la directiva de los Boston Red Sox fue trasladado a Boston al día siguiente y luego de otras dos operaciones y la primera etapa del largo proceso de rehabilitación que enfrenta, fue enviado a su casa. Big Papi retomó la vida pública, laborando como comentarista de la cadena FOX durante la pasada postemporada de Grandes Ligas.

“Sin Dios, nada es válido. He sido una persona que siempre he tratado de hacer bien las cosas. Desafortunadamente, pasó lo que pasó en el verano. Dios es el único que sabe por qué pasan las cosas, pero no voy a cambiar mi personalidad ni el seguir tratando de ayudar a los niños”, dijo Ortiz.

“Ahora tengo una razón más para seguir ayudando”, dijo Ortiz.

“Dios tiene a uno en esta tierra con un propósito. Me llena de mucho regocijo el tener la oportunidad de ayudar a niños. Hemos operado una gran cantidad y tenemos planes de seguir operando”, agregó.