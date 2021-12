$!David Ortiz: “No tengo prisa” sobre el Salón de la Fama

David Ortiz está poco o nada preocupado, aunque sí agradecido sobre su posible escogencia al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

“Siempre he dicho que lo que yo podría controlar en torno a eso, yo lo controlé, que fue hacer mi trabajo en el terreno”, dijo Ortiz, exjugador que brilló con los Medias Rojas de Boston y que acumuló 541 cuadrangulares, 1,768 remolcadas, .552 de slugging y un respetable promedio de .286.

Ortiz entró este año por primera vez en la boleta de votaciones, al igual que su compatriota Alex Rodríguez. El asterisco de ser un bateador designado para el Big Papi es una condición que ya quedó atrás, después de que Frank Thomas se convirtió en el primero en conseguir un asiento en Cooperstown en el 2014.

“Ya no importa lo que yo diga, o lo que no diga”, dijo Ortiz, quien participó en una rueda de prensa (camerino de visitantes del Estadio Quisqueya) en el Día de Leyendas, que organizó la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, que preside Erick Almonte y que cuenta con el patrocinio principal de Cervecería Nacional Dominicana y Banreservas. La actividad beneficiará al Fondo para la Niñez David Ortiz (Fundación del exjugador), que opera a niños con problemas cardíacos.

“Yo hice mi diligencia, eso no lo va a cambiar nadie. Ya uno lo que tiene es que sentarse a pensar y esperar a que suceda”, señaló el tres veces campeón de una Serie Mundial (2004, 2007, 2013), todas con sus Medias Rojas y más Valioso de la tercera. Pero advirtió en un lenguaje llano del vocabulario dominicano: “Les voy a dar con la real, yo no tengo prisa. Eso no me está quitando el sueño a mí, para que ustedes estén claros”.

Resaltó como valor importante el hecho de que lo mencionen en un “grupo élite” de jugadores como son los de que han llegado a Cooperstown. Eso quiere decir que se trató de una “carrera digna”.

Afirma que está relajado

Ortiz señaló que en nada está preocupado, sin perder la esperanza. “Vamos a ponerlo en manos de Dios a ver lo que pasa, pero yo hice mi diligencia, es lo que siempre digo”, señaló. Y en su tono carismático agregó: “Yo estoy chilling (relajado) aquí comiendo cerdo como un ‘degraciao’”, lo que desató las risas en el salón.