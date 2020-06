David Ortiz promueve construcción del Big Papi Stadium

La posibilidad de un estadio de béisbol con características de Grandes Ligas, incluso con techo retractil, surgió a la luz este domingo. Así lo refleja la cuenta de Instagram del exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz, en la que habla de un estadio que llevaría por nombre Big Papi Stadium.

No precisa el lugar de esa mega construcción. Ortiz menciona a Karim Abu Naba’a, conocido como el “Príncipe Karim”.

Un video en la cuenta davidortiz da detalles sobre lo que sería la moderna instalación. “Si los dominicanos somos los mejores peloteros del mundo ¿Por qué no tenemos el mejor play del mundo?”, se escucha la voz de una dama en la narración del video.

Una silueta de ortiz y un número 34, el que usó Ortiz como pelotero, contempla la maqueta, en la que destaca también, además del referido techo, un estadio con al menos cuatro niveles de asientos. En su área externa, una amplia área de parqueo. También contendría un helipuerto y una vistosa área de jardín, que incluye zona de recreación infantil.

En el interior se observa una fuente en la parte posterior del plato y una piscina al fondo. El video, que para las 6:30 p.m. tenía unas 277 mil 929 reproducciones, es de 54 segundos.

La publicación fue colocada a las 6:00 a.m. de este domingo.

Ortiz escribió un breve mensaje en el que se lee en inglés: “Good idea come from people that love their country” (Buena idea proviene de personas que aman a su país) y agrega a @principekarim con las etiquetas #sepuede #bigpapi en RD coming soon!!!! (próximamente).

Sería un gran aporte de Ortiz y las personas que colaboren con el mismo y en este caso para el Big Papi se trata del sector deportivo.

Ya es conocid su labor social en la medicina al ser nombrada la Unidad de Cardiología Pediátrica del Centro Cardiovascular, ubicado en el en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat).

La República Dominicana ha montado partidos de Grandes Ligas, aunque carece de un estadio modelo con las características de un escenario como el que presenta Ortiz, en lo que sería el Big Papi Stadium.