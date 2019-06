$!David Ortiz sin seguridad: Confiaba en que sus fanáticos lo protegerían

Idolatrado en su país natal, David Ortiz recorría las calles de Santo Domingo con poco o nulo personal de seguridad. Confiaba en que sus fanáticos lo protegerían.

Así, el “Big Papi” se encontraba con la guardia baja incluso en lugares concurridos, como el Dial Bar and Lounge, donde la elite de los negocios y los espectáculos en República Dominicana puede entremezclarse con figuras más oscuras, en un país donde suelen amasarse fortunas mediante el narcotráfico y el lavado de dinero.

El martes, el extoletero de los Medias Rojas se encontraba en terapia intensiva en Boston, donde se recuperaba del balazo que recibió en la espalda el domingo en el referido bar. En tanto, la policía investiga qué aspecto de la vida de un héroe deportivo dominicano pudo haberlo convertido en blanco de lo que pareció ser un atentado directo en su contra.

Ortiz estaba tan relajado el domingo en el bar al aire libre que le daba la espalda a la acera poco antes de las 9 de la noche, en el momento en que un sujeto, llevado al lugar por otro en una motocicleta, se le acercó y le dio un disparo a quemarropa antes de huir.

Enfurecidas, varias personas capturaron al motociclista de 25 años y le propinaron una golpiza que lo dejó ensangrentado, antes de entregarlo a la policía. El hombre que disparó contra el beisbolista retirado de 43 años seguía prófugo el martes.

Médicos en la capital dominicana extirparon la vesícula y parte de los intestinos de Ortiz, quien fue llevado el lunes por la noche en un avión-ambulancia a Boston, para recibir más tratamiento, incluida una cirugía exploratoria de dos horas.

La esposa de Ortiz, Tiffany, dijo en un comunicado que el exdeportista se encontraba “estable y despierto”, mientras “descansaba cómodamente” en el Hospital General de Massachusetts, donde permanecería por varios días.

El motociclista Eddy Vladimir Féliz García, arrestado en 2017 por posesión de drogas, figuraba entre varias personas detenidas el martes por la tarde, dijo a The Associated Press un agente que solicitó permanecer anónimo por no tener permiso de divulgar detalles de la investigación sobre el caso.