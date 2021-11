$!David Ortiz y A-Rod debutan en papeleta para Cooperstown

David Ortiz, Alex Rodríguez, Ryan Howard y Tim Lincecum sobresalen dentro del grupo de 13 peloteros que por primera vez aparecen en la papeleta de votación para el Salón de la Fama.

Otros 17 jugadores repiten en la lista de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Barry Bonds y Roger Clemens, dos astros que acabaron manchados por la Era de los Esteroides, tendrán su décima y última aparición en la papeleta de la BBWAA. Lo harán junto a Curt Schilling, a quien le faltaron 16 votos para alcanzar el mínimo de 75% para ser exaltado. Schilling recibió un 71.1% de los votos, Bonds alcanzó el 61.8% y Clemens llegó a 61.6%.

Justin Morneau, Jimmy Rollins y Jake Peavy también se estrenan en la papeleta, junto a Carl Crawford, Prince Fielder, Joe Nathan, Jonathan Papelbon, A.J. Pierzynski y Mark Teixeira, anunciaron el lunes el Salón de la Fama y la BBWAA.

La lista de los que repiten incluye a Bobby Abreu, Mark Buehrle, Todd Helton, Tim Hudson, Torii Hunter, Andruw Jones, Jeff Kent, Andy Pettitte, Manny Ramírez, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Omar Vizquel y Billy Wagner.

Sosa también aparecerá por última vez en la papeleta. El dominicano recibió un 17% el año pasado.

Los integrantes de la BBWAA con 10 años consecutivos o más de membresía están habilitados para votar. Los votantes tienen hasta el 31 de diciembre para mandar sus papeletas por correo y los resultados serán anunciados el 25 de enero.

Todo pelotero elegido será exaltado en el museo de Cooperstown el 24 de julio, además de los que sean seleccionados por los comités de la era dorada y los albores del béisbol y que se reunirán el 5 de diciembre.

Nadie fue elegido por la BBWAA en la votación del año pasado. Tras anunciarse el resultado, Schilling pidió ser retirado de la papeleta.

"No pasa nada, el béisbol no me debe nada", dijo mediante un video en Twitter.

Clemens ha negado el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento y Bonds niega que las usara a sabiendas. Bonds también fue acusado de violencia doméstica y Clemens de mantener una relación de una década con una cantante que tenía 15 años cuando se conocieron.

Rodríguez fue suspendido durante la temporada de 2014 por quebrantar el reglamento sobre sustancias de las Grandes Ligas y el contrato colectivo. Se alega que el nombre del dominicano Ortiz apareció en una lista de jugadores que dio positivo durante un sondeo realizado en 2003 para identificar la magnitud del consumo de sustancias en el deporte.