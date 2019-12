$!David Ortiz y Manny Ramírez serán exaltados al Salón de la Fama de los Medias Rojas

Los dominicanos David Ortiz y Manny Ramírez, el también ex jugador Rich Gedman y el ya fallecido Bill Dinneen fueron seleccionados como exaltados al Salón de la Fama de los Medias Rojas para el 2020. El ex gerente general Dan Duquette fue elegido entre los candidatos que no vistieron uniforme.

Además, la victoria por 3-0 de los Medias Rojas para sellar la Serie Mundial del 2004 sobre los Cardenales de San Luis el 27 de octubre del 2004 fue seleccionada como el “Momento Memorable de los Medias Rojas”, un hecho en la historia del equipo que es recordado en especial.

Las selecciones de este año fueron hechas por un comité de 21 personas encabezado por el historiador de los Medias Rojas, Gordon Edes, y estuvo conformado por directivos del equipo, miembros de los medios, historiadores y representantes de la afición. El grupo del 2020 será homenajeado durante una ceremonia el 30 de abril.