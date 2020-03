$!David Price mantiene su brazo en forma durante la pausa

El nuevo abridor de los Dodgers, David Price, dijo en una entrevista con el programa DodgersTalk de la emisora AM 570 Sports que sigue en Arizona y que todavía está haciendo tiros suaves, a una distancia.

Price que está manteniendo el brazo en movimiento con tiros suaves y ejercicios para estar listo para intensificar su carga una vez que las Grandes Ligas tengan el visto bueno para reanudar sus actividades. Sin embargo, el veterano cree que será necesario otro "campamento de entrenamiento." Ken Gurnick trae un interesante reportaje en las páginas de MLB.com.

“Puedes tirar todas las sesiones del bullpen que quieras o hacer tiros suaves, pero a menos que te estés enfrentando a bateadores, es difícil llegar a esa intensidad”, dijo Price.

Price dijo que entendió la severidad de la pandemia del coronavirus cuando el basquetbolista Rudy Gobert del Utah Jazz dio positivo y desencadenó la decisión de la NBA de suspender su temporada.

“Estaba supuesto a lanzar al día siguiente de que cancelara e iba a llover también”, dijo Price. “Viendo con las cosas evolucionaron con la NBA la noche antes, que cancelaron los juegos. Había un juego programado tarde en la noche, lo cual me pareció raro, y luego cancelaron ese partido. Cuando hicieron eso, supuse que afectaría al béisbol y los demás deportes”.

Price, ganador del Premio Cy Young en la Liga Americana en el 2012, pasó a los Dodgers en febrero en un canje con los Medias Rojas junto con el jardinero Mookie Betts. Price ocuparía el tercer puesto en la rotación de Los Ángeles, detrás de Clayton Kershaw y Walker Buehler y delante del mexicano Julio César Urías y Alex Wood.

Price hizo dos aperturas por los Dodgers en la Liga del Cactus. Después de tambalear en su debut ante los Rojos, lanzó tres innings contra Colorado en los que registró siete ponches.

“En mi primera apertura contra Cincinnati, tenía corredores en la segunda base y no creo haberle dado ni un vistazo a la segunda base aunque me dije yo mismo que estuviera pendiente del corredor”, dijo Price. “Simplemente no lo hice. Todo iba muy rápido y estaba tratando de recuperar el ritmo del juego. Toma tiempo”.

Price, de 34 años, dice estar optimista de recuperar la forma luego de ser operado en septiembre para removerle un quiste de la muñeca derecha. El procedimiento le ha permitido recuperar la sensación en dicha articulación.