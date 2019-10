$!David Ross cerca de ser mánager de los Cachorros

El ex receptor David Ross está cerca de llegar a un acuerdo para dirigir a los Cachorros de Chicago la próxima temporada de Grandes Ligas.

De 42 años, Ross parece ser el elegido por delante de otros cinco aspirantes para sustituir a Joe Maddon, quien fue contratado por Los Angelinos.

Ross estuvo bajo las ordenes de Maddon en las temporadas 2015 y 2016, cuando los Cachorros ganaron la Serie Mundial frente a los Indios de Cleveland.

“Siempre he visto a ‘Rossy’ como entrenador cuando jugaba aquí”, dijo el estelar antesalista Kris Bryant a fines de septiembre. “Sí, fue divertido, enérgico, pero cuando necesitaba decirte algo, te lo hacía saber. Desde el primer momento, sentí que sería mánager algún día”.

Ross consideró que la oportunidad de dirigir a los Cubs “es uno de los mejores trabajos en el béisbol”.

“Tengo muchos lazos cercanos con esos muchachos... Creo que mi corazón se siente un poco atraído por ese dugout”, dijo Ross.

Otros candidatos, incluidos el entrenador de primera base de los Cubs, Will Venable, el entrenador de banca Mark Loretta, el ex gerente de los Phillies Gabe Kapler, el ex gerente de los Yankees Joe Girardi y el entrenador de banca de los Astros Joe Espada, fueron informados de la decisión.

Ross regresaría así al equipo donde conectó un bambinazo en el Juego 7 en la Serie Mundial 2016 para que los Cubs pusieran fin a su sequía de 108 años sin ganar el campeonato.

Esta sería la primera experiencia como mánager de Ross tras una carrera de 15 años en las Mayores.

El ex receptor también ganó un anillo de Serie Mundial en 2013 con los Medias Rojas de Boston, campeones ante los Cardenales de San Luis.

También jugó para los Dodgers de Los Ángeles, Piratas de Pittsburgh, Padres de San Diego, Rojos de Cincinnati y Bravos de Atlanta.