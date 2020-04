De 16 criollos del top 100 de prospectos MLB, la mitad recibió bonos millonarios

El talento de los niños latinoamericanos que proyectan aterrizar en el Big Show es cada vez identificable a más temprana edad, de ahí la batalla perdida en la última década por la liga en frenar a los equipos de establecer preacuerdos hasta con cuatro años de anticipación a su fecha de elegibilidad.

La efectividad de esos microscopios y el ojo de águila quedan comprobados con el alto porcentaje de jóvenes receptores de bonos de seis y siete dígitos que alcanzan las Grandes Ligas.

Una muestra de ello lo revela el más reciente ranking que publica la propia MLB en su portal de los mejores 100 prospectos, llamados a tocar el Gran Circo entre este 2020 y el año 2023.

Hay 16 dominicanos en la lista, por mucho la mayor representación extranjera (Venezuela le sigue con cuatro, Colombia tiene dos, Canadá, Puerto Rico, Cuba, Panamá y Bahamas, uno), con el banilejo Wander Franco como el número uno entre todos los futuros bigleaguers.

De esos criollos solo tres a la hora de firmar recibieron menos de US$100,000. Se trata de Sixto Sánchez, ranqueado número 22, a quien los Filis dieron US$35,000 en 2015 y luego cambiaron a los Marlins; Vidal Bruján (45) al que los Rays otorgaron US$15,000 en 2014; y Geraldo Perdomo (82), que recibió US$70,000 de los Diamondbacks en 2016.

Sánchez es un lanzador derecho de 21 años nacido en San Cristóbal a quien los Filis identificaron por accidente en un try out en 2015 donde fueron a evaluar a un cotizado receptor cubano. Bruján vio cómo Tampa Bay se quedó sin presupuesto en 2014 al darle US$2.9 millones a su compueblano también torpedero Adrian Rondón (quien tras cinco años no supera Clase A y fue cambiado por nada a Anaheim). Perdomo, campocorto, va tan rápido que en solo dos años ya es considerado el mejor jugador defensivo de Arizona.

Son errores estadísticos, de esas historias que rompen los patrones, sobre todo en una industria donde los escuchas se pasan años evaluando con las últimas tecnologías y enviando reportes sobre la evolución del talento.

Del resto, siete capturaron millones cuando hubo que sellar contratos.