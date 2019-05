$!De teorizar a ejecutar, paso cada vez más frecuente de cronistas a oficinas béisbol

No fue que este grupo de reconocidos cronistas deportivos visitó a Mejía para conocer el balance del pasado torneo otoño-invernal o las perspectivas para el próximo. Solo Terrero, director de prensa de la liga, estaba en funciones propias de comunicación.

El primer cronista GM

Gómez escaló hasta la gerencia del Escogido (2018) tras la renuncia de su tutor Moisés Alou y dejó gran impresión en su primera experiencia al mando.

Gómez hacía de comentarista en la cadena de los Toros en 2012 y mientras los rojos celebraban su título de ese año corría detrás de los peloteros con micrófono en mano para entrevistarlos.

Moisés Alou lo reclutó para su equipo de trabajo antes de la Serie del Caribe de ese año y sus conocimientos de estadísticas de última generación fueron un plus para ganarse la credibilidad, se convirtió así en persona de confianza del ex All Star en la confección de dos equipos campeones (2013 y 2016), además del Clásico Mundial de Béisbol en 2013 y 2017.

Gómez, de apenas 30 años, comparte esas funciones con las de scout de los Tampa Bay Rays y es docente en ABLC, un centro de capacitación en sabermetría, escauteo y desarrollo de jugadores.