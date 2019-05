$!De Tony Fernández a Domingo Germán y la huella haitiana entre peloteros de RD

Domingo Germán Polanco, líder en victorias de la actual temporada de las Grandes Ligas (9) y cabeza accidental de la rotación de los Yankees, fue tendencia la semana pasada en las redes cuando no escondió s u ascendencia haitiana cuando fue abordado en El Bronx.

All Star y regulares

Tony “Cabeza” Fernández, torpedero de manos de seda que ganó cuatro Guantes de Oro y fue a cinco Juegos de Estrellas, es el mayor representante del grupo, medido por victorias sobre jugador reemplazo (WAR) con 45.3.

Pero también figura Alfonso Soriano, cuyo padre es haitiano y el primer apellido del ex toletero es Guilleard. Soriano es uno de solo ocho quisqueyanos con más de 400 cuadrangulares.

La huella haitiana se encuentra extendida desde jugadores retirados como Félix José o Esteban Yan hasta activos como Miguel Ángel Jean Sanó, Félix Pié, Orlando Calixte, Wirfin Obispo, Jandel y Emilio Gustave, Freddy Dolsi o Vidal Bruján, este último la primera selección del último sorteo de la Lidom, por los Toros.

Son parte de los que han podido firmar, otro grupo grande no tuvo esa oportunidad no por falta de talento, sino porque no disponían de la documentación, como miles de hijos de haitianos a lo largo de los 76,192 kilómetros cuadrados de la isla.

Por Calixte, nacido en el batey Lechería en Santo Domingo Oeste, llegó a ofrecerse hasta US$3 millones en 2009, pero las dificultades para obtener su documentación le costaron un año para fichar y fichó por US$1 millón con los Reales.

Calixte, que habla un creole haitiano fluido, a menudo exhibe en sus redes sociales banderas de ambos países.