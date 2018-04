¿Deben los Yanquis de Nueva York canjear al relevista dominicano Dellin Betances?

ESTADOS UNIDOS. Aunque Dellin Betances ha sido uno de los relevistas más dominantes en las Grandes Ligas desde el 2014, su actuación este año ha dejado mucho que desear, tanto para el manager Aaron Boone como para los fanáticos de los Yankees.

Los problemas de control de Betances se remontan al año pasado, cuando el derecho promedio 6.6 boletos por cada nueve innings. Y aunque fue al Juego de Estrellas por cuarto año corrido, dejó 5.68 de efectividad y otorgó 7.8 boletos por cada nueve innings en sus últimos 16 juegos de la temporada regular, por lo cual lógicamente no fue uno de los brazos en los que más confió el ex capataz Joe Girardi en la postemporada, según MLB.COM.

Betances, de 30 años, me dijo durante los entrenamientos primaverales que pasó la temporada muerta tratando de mejorar su mecánica para lanzar más strikes. En efecto, su tasa de boletos ha mejorado (3.1) y sigue ponchando gente (15.6K/9IP). Sin embargo, su velocidad ha bajado -de 98.1 mph con su recta el año pasado a 96.7 este) y lo han bateado con facilidad.

Los Yankees tienen varias opciones a considerar mientras tratan de lidiar con los problemas de Betances.

1. Usarlo en momentos de poco apremio

Aunque los Yankees lo usaron en 56 de sus 66 juegos en el octavo inning o luego, Boone parece dispuesto a probar este camino. Betances ya fue llamado para cerrar una victoria de 12-1 sobre los Marlins el 16 de abril, y también lo usaron en el 8vo en un duelo que ganaban 8-3 contra los Tigres. Con Chad Green, Adam Warren, Chasen Shreve, David Robertson y el cubano Aroldis Chapman a sus órdenes, Boone puede darse el luego de dejar que Betances se acomode lejos de las situaciones apremiantes.

2. Usarlo por pocos outs

Si los Yankees quieren seguir retando a Betances metiéndolo a lanzar en momentos claves, pueden limitarlo a ver de uno a tres bateadores, especialmente contra los bateadores menos fuertes de los rivales. Eso le podría permitir ir ganando confianza.

3. Enfocarse en el uso de ciertos pitcheos

Betances ha sido particularmente inefectivo contra bateadores zurdos este años (1.722 de OPS). La temporada pasada, cuando los zurdos dejaron OPS de .441 en su contrato, utilizó su curva casi el 66% de las veces en el primer pitcheo de esos turnos, de acuerdo con Statcast™. ¿Esta temporada? Sólo 50%. Subir ese porcentaje no sólo le permitiría ponerse adelante de los rivales, sino poder usar su recta más tarde con mayores posibilidades de éxito.

4. Cambiarlo

No será fácil, pues los otros gerentes generales seguramente no querrán dar mucho por un lanzador tan volátil, a pesar de que Betances está ganando un salario muy razonable de US$5.1 millones esta temporada y tiene otro año como elegible al arbitraje antes de pisar la agencia libre. Los Angelinos podrían ser una opción, pues el gerente general Billy Eppler vio de cerca a Betances durante sus años en los Yankees. Un abridor de la parte trasera de la rotación como Parker Bridwell podría ser una propuesta justa, dada la necesidad de pitcheo de los Yankees. Por supuesto, si los Yankees van a cambiar a Betances en este momento tienen que estar dispuestos a vender barato. Y eso no siempre es una estrategia inteligente, especialmente con un jugador del calibre de Betances.

Dicho todo esto, lo mejor para los Yankees sería mantenerlo en sus filas y permitirle trabajar para encontrar el control perdido con la esperanza de recupere su nivel de estelar.