$!Vitelio Mejía: “Debo respetar el mandato constitucional

Convenio Fenapepro-Lidom

Federación Dominicana de Peloteros Profesionales y la Liga no alcanzaron un acuerdo antes de que comenzara el campeonato. Pero aun cuando el sindicato advirtió que no simpatiza con la idea de que los peloteros jueguen sin acuerdo, ambas entidades convinieron en jugar. “Realmente, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y que tienen mucho que ver con lo accidentado del torneo por el COVID-19 y las lluvias no se ha podido suscribir un instrumento que formalice el acuerdo entre Lidom y Fenapepro”, dijo Mejía. “No obstante, las partes están de acuerdo en el contenido de lo que sería ese documento y han estado implementado sus estipulaciones de buena fe y en total armonía y colaboración”.