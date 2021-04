Deivi García aprendió en su salida contra Orioles

No está claro si Deivi García se mantendrá en la rotación o si irá de vuelta al campo alterno.

García toleró un cuadrangular ante Cedric Mullins, uno de apenas tres hits que toleró en su presentación y dijo que le falló la forma de mezclar sus lanzamientos.

“La importancia de mezclar los pitcheos, cuando uno no funciona como uno quiere, tiene que buscar otros recursos y hay que hacerlo porque es necesario”, señaló.

Y agregó: “Desde el principio traté de estar bien calmado. El jonrón fue por un pitcheo que terminó donde no quería, lo buscaba bien adentro, pero quedó encima del plato y por eso pagué las consecuencias. Me mantuve con calma y tratando de atacar, que ese jonrón no afectara mi salida completa”, comentó.

¿Ha afectado a García el hecho de que al no haber ligas menores su estadía en el campo alterno se ha dado con juegos no reales?

“No me ha afectado, siempre hacemos esos pequeños juegos allá. Quizás no son bateadores de la misma calidad, pero son buenos y tenemos que competir de igual manera y tratar de estar ready para cuando nos toque aquí”, indicó.