Deivi García entiende tendrá puesto en la rotación de los Yanquis

Sobre la salida del domingo, dijo que se sintió bien, aunque señaló que su control no estuvo en su mejor momento.

“Me siento muy bien, gracias a Dios me siento muy saludable. Quizás el comando no estuvo como esperaba, pero me sentí muy bien, lanzando adentro. Es algo que estoy tratando de hacerlo más y me siento bien cómodo”, indicó.