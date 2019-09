$!Dellin Betances sufre desgarre; fuera el resto de la temporada

Cuando los Yankees pensaron que sus lesiones habían terminado, descubrieron que un jugador importante, que regresó el domingo de la lista de lesionados, tiene un nuevo problema de salud.

Después de la victoria del martes 8-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Yankee Stadium de Nueva York, el manager Aaron Boone que Dellin Betances había sufrido un desgarre parcial del tendón de Aquiles del pie izquierdo.

Betances acababa de regresar de la lista de lesionados de 60 días en la derrota del domingo por 6-4 ante los Azulejos en el Rogers Centre de Toronto, ponchando dos entradas por 0.2 entradas.

“Entonces, cuando saltó al montículo el otro día, creo que cayó un poco incómodo, no, no creo, pensé en eso, ni siquiera dije nada en ese momento”, dijo Boone, quien indicó que Betances no regresaría para la postemporada. “Y cuando vino hoy, estaba adolorido, pasando por algunas pruebas y luego no pudo hacer algunas cosas, como levantarse de puntillas, así que vamos a aguantarlo y luego decidimos: ‘Muy bien, asegurémonos de obtener algunas imágenes de esto’, y reveló una rotura parcial.

“Así que, obviamente, con el corazón roto por Dellin y conocerlo, trabajando tan duro para volver a este punto para ser un factor para nosotros y tener un debut exitoso para nosotros el otro día y ahora esto

“No se puede negar el impacto que tiene Dellin. Ha sido uno de los pocos mejores relevistas en el juego durante varios años, por lo que sabemos cuán grandioso es y qué diferencia hace, pero ciertamente tenemos a la gente allí para ayudarlo. continuará haciendo que nuestro bullpen sea una fortaleza y solo tendremos que contar con el apoyo de Dellin como lo ha estado dando todo el año “.