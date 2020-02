$!Deportan lanzador de los Mellizos y podría perderse los entrenamientos de primavera

El derecho de los Mellizos Fernando Romero no está en los entrenamientos de primavera debido a un problema aduanero que surgió cuando intentó ingresar a Estados Unidos, anunció el club el sábado.

“Todavía no está aquí y no se unirá a nosotros en el futuro previsible”, dijo el sábado el gerente de los Mellizos, Rocco Baldelli. “No puedo darte una fecha exacta porque no sé cuándo va a llegar aquí.

“Voló aquí para los entrenamientos de primavera y fue dado la vuelta en la aduana”.

Romero tiene que volver a presentar documentos para obtener una visa para ingresar al país, un proceso que se espera tome varias semanas. Por lo tanto, el club se está preparando para la posibilidad de que no sea parte del campamento de grandes ligas. El sábado era la fecha límite para que los jugadores se reporten de acuerdo con el acuerdo de negociación colectiva, pero los Mellizos no planean penalizar a Romero.

Abordó un vuelo de Santo Domingo a Atlanta poco antes de que los lanzadores y los receptores se fueran a reportar el 12 de febrero, donde planeaba abordar un avión con destino a Fort Myers. Fue entonces cuando tuvo problemas en la aduana y fue enviado de vuelta a casa.

Los Mellizos dijeron que Romero no fue acusado de ningún delito. Trabajará ocasionalmente en la academia del club en Boca Chica mientras espera la aprobación de una nueva visa. Y podría ser utilizado el 7 de marzo, cuando los Mellizos y los Tigres juegan un juego de exhibición en la República Dominicana.

Romero estuvo en la ciudad en enero para TwinsFest, pero eso estaba bajo una visa de turista.

Romero tiene marca de 3-4 con efectividad de 5.17 en 26 juegos de Grandes Ligas, 11 como titular. No logró ganar un lugar en el bullpen el año pasado y pasó la mayor parte de la temporada en ClassAAA Rochester. Trabajó en su mecánica mientras estaba con los Red Wings, y los Mellizos fueron alentados durante una llamada a fines de la temporada.

“Definitivamente es decepcionante no tenerlo aquí en el campamento”, dijo Baldelli. “Hizo algunos ajustes muy agradables y ya sabemos qué tipo de habilidad tiene. Cuando llegue, estoy ansioso por verlo lanzar. Vamos a sacar lo mejor de una situación que es imperfecta.