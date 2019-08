$!Derian Cruz, el prospecto que recibió US$2 millones en 2015 con Tatis y Guerrero y ya se retiró

Félix Luzón, agente certificado de peloteros, explicó que el equipo puede legalmente exigirle que devuelva el bono, aunque no se conocen precedentes.

Las razones de su retiro son una interrogante (nadie en el equipo quiso responder a la solicitud), pero personas de su entorno contactadas por DL lo definieron como “bipolar” y de enfrentar “cuadro depresivo”, que no pudo lidiar con la presión de recibir tanto dinero y no responder como se esperaba.

“Lo siento, pero no daré ningún tipo de entrevista ni comentario”, respondió.

¿Qué dicen sus redes?

Si bien su cuenta en la red social Instagram (donde ha subido 14 imágenes desde septiembre de 2017) no da pista de ese personaje descrito por su entorno, en Twitter es un capítulo diferente.

Un profesional de la conducta humana contactado por DL y que leyó sus tweets lo describió como una persona culta y madura.

Es en la red social del pájaro azul donde Cruz halla espacio para el desahogo.

El 29 de junio, tres días antes de que el equipo colocara en su página que se había retirado, escribió. “Tantas personas diciéndote cómo ser o qué hacer, quisiera poder pasarle mis feelings (sentimientos) a ver cómo solucionan eso”.

“Me alejé de algo que quería en mi vida para siempre, porque me hacía daño, y esa fue la demostración de amor propio más bonita que me dediqué”, escribió el 23 de julio en @EscritosDC, su nombre de usuario.

“Primero duele, después te dará rabia y por último terminará dándote risa, así se cierran etapas”, posteó al día siguiente. El 25 escribió: “Sabes mi nombre no mi historia, así que te dijeron lo que hice, no lo que viví”. Y el 25 agregó: “No, no estás exagerando al llorar por algo, solo tú sabes cuánto te duele y nadie tiene derecho a juzgarte por eso”.

Cruz contó a SBnation.com de septiembre de 2016 que comenzó a jugar a los nueve años y a los 13 descubrieron su potencial.

“Puedes elegir ser feliz, o puedes elegir ser infeliz, la vida va a seguir su curso y será mejor que la disfrutes porque ni todo el dinero del mundo podrá parar tu reloj”, publicó en su primer mensaje en Instagram, en septiembre de 2017, con dos jipetas al fondo.