$!Diez elementos que MLB tomaría en cuenta para la posible próxima campaña

Harper quiere medalla olímpica

Bryce Harper firmó con los Filis de Filadelfia por 13 campañas y US$330 millones. Pero al igual que hizo el Dream Team de la NBA, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, conformado por estrellas del baloncesto, Harper entiende que además de ser figura, millonario y brillar en las Mayores, representar a su país y una medalla de oro olímpica, es un palmarés que le haría bien. Pero jugadores de Grandes Ligas no van a los Olímpicos. “Es una farsa para mí”, dijo Harper en el podcast “Starting 9” de Barstool Sports y que recoge USA Today. A él le gustaría una presea en Tokio, ahora que el béisbol retorna a ese escenario. “No digo esto como una falta de respeto a los jugadores de ligas menores: ¿los Juegos Olímpicos (2021) están en Tokio, y no están enviando muchachos de GL? ¿Me están relajando?”, dijo. “¿Quieres hacer crecer el juego tanto como sea posible y no nos dejarás jugar en los Olímpicos porque no quieres perder dinero por un período de dos semanas? OK, eso es tonto”.