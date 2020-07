$!Dije digo, no Diego. Alex Rodríguez rectifica y descarta un tope salarial en las Grandes Ligas

Alex Rodríguez, quien firmó dos de los acuerdos más ricos en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol y ganó aproximadamente US$450 millones en salario como jugador, sugirió que los jugadores acepten un tope salarial en futuras negociaciones laborales.

Por supuesto, el 14 veces All-Star tiene motivos para el cambio de imagen. Rodríguez, junto con la socia e ícono del entretenimiento Jennifer López, encabezan una oferta de propiedad para los Mets de Nueva York, según múltiples informes.

También citó el crecimiento de la NFL y la NBA en las últimas dos décadas y cómo esas ligas tienen divisiones de ingresos entre la propiedad y los jugadores junto con un límite.

"La única forma en que va a suceder es que si llegan a la mesa y dicen el objetivo número uno, pasemos de US$10 a US$15 mil millones y luego dividiremos la economía de manera equitativa", dijo Rodríguez a los periodistas el jueves durante una conferencia telefónica. . "Pero ese es el tipo de conversación en lugar de pelear y pelear entre sí porque hay demasiada competencia en este momento".

"Hoy la NBA se ha convertido en un conglomerado internacional, la NFL es un gigante". En aquel entonces no había Netflix, no había Snapchat, no había Disney +, ESPN + y todo lo que estaban haciendo para atraer su atención. Así que hoy tenemos que trabajar realmente en colaboración, con los jugadores y los propietarios, para decir cómo competimos juntos para convertirnos en el número 1 ”.

Después de la llamada, Rodríguez publicó una declaración en Twitter el jueves por la noche para señalar que no dijo explícitamente las palabras "límite salarial", aunque el modelo que propuso es esencialmente uno.

"Ayer (el miércoles) cuando se me preguntó sobre el CBA (acuerdo laboral) que expira en 2021 contesté con honestidad, pero nunca mencioné la palabra `tope salarial", escribió A-Rod. "Mi objetivo como comentarista y más importante como fanático del deporte es el crecimiento del juego".

"Sugerí en la llamada que ambos bandos (jugadores y dueños) trabajen juntos para hacer al béisbol tan grande como la NFL y la NBA", puso en su cuenta. "He estado en contacto con Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato, para asegurarme de que estamos alineados en llevar nuestro deporte al siguiente nivel y contar con los mejores peloteros del planeta".