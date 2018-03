Dinelson Lamet estaba programado para comenzar en la rotación de los Padres.

PEORIA, Arizona. El prometedor derecho dominicano de los Padres, Dinelson Lamet dejó su salida del domingo ante los Marineros con dolores en el codo de su brazo de lanzar y, de acuerdo con una fuente, comenzará la temporada en la lista de incapacitados, reportó A.J. Cassavellm, de MLB.com.

A principios de mes, Lamet había sido nombrado como segundo abridor del equipo y estaba anunciado para abrir el viernes contra Milwaukee.

No se encontraron daños estructurales y la esperanza es que esté de vuelta en algún punto de mayo. Lamet sintió la molestia cuando le tiró una slider en el segundo innings a Mitch Haniger, y salió un pitcheo después tras ser visitado por el trainer en el montículo.

“Uno no quiere perder a uno de sus mejores abridores justo antes de iniciar la temporada”, dijo el manager de los Padres, Andy Green. “Con suerte no estará fuera mucho tiempo, pero usualmente cuando dejas el montículo con dolores en el codo no se trata de algo bueno”.

Los Padres esperaban grandes cosas de Lamet en el 2018, su segunda temporada con el equipo. El año pasado, el derecho de 24 años dejó 4.57 de efectividad en 21 aperturas mientras implantaba una marca para novatos del equipo con 10.9 ponches por cada nueve innings. Esta primavera añadió una mordiente curva a su ya impresionante combinación de recta y slider.

Si Lamet no está disponible, los Padres tendrían varias opciones para tomar su puesto, como el derecho Chris Young, el zurdo Robbie Erlin y el prospecto zurdo de 24 años, Joey Lucchesi, que dejó 1.54 de efectividad en cuatro presentaciones esta primavera.