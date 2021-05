Dinelson Lamet confía seguirá mejorando

El derecho dominicano Dinelson Lamet tuvo su tercera apertura de la temporada con los Padres de San Diego, trabajando nuevamente dos entradas, pero contrario a su presentación previa, el santiaguero tenía las pilas puestas para más el martes.

“Me sentía bien gracias a Dios, me sentí confiado. Me sentí mucho mejor porque en la salida pasada, en el primer inning tuve una buena labor y en el segundo bajé la intensidad. En este fue viceversa (al revés) tuve un buen inning y en el segundo fue aumentando y me sentía ‘ready’ para un tercero o cuarto”, dijo Lamet en una entrevista vía Zoom.