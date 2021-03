$!Dinelson Lamet está sano, pero no iniciará en la rotación de los Padres

Dinelson Lamet sabe que la lesión que sufrió en la postemporada del 2020 podía haberlo alejado del montículo por mucho tiempo.

Y después de hacer su primera apertura de la Liga del Cactus, con una entrada de trabajo, Lamet está claro de cómo debe llevar las cosas.

“Lo más importante era entrar saludable y salir saludable. Lo importante es que salí bien, entré como salí y ejecuté todos mis lanzamientos. Me sentí cómodo en la lomita. Me sentí muy feliz porque además de enfrentar bateadores, también estuvimos frente a público, lo que eso me alegra mucho”, dijo Lamet en una entrevista vía Zoom.

Lamet se perdió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, contra los Dodgers, y recientemente dijo que podía haberse roto el ligamento del codo derecho si se hubiera presionado algo más.