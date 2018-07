Dios, familia, entrenadores y Canadá encabezaron breve discurso de Guerrero

COOPERSTOWN, NY. En 2001, Bill Mazeroski llevó un discurso de 12 páginas para leerlo el día de su exaltación al Salón de la Fama, pero al llegar al minuto tres entendió que había dicho todo lo importante y terminó convirtiéndose en el discurso más breve de exaltación. Un año antes, Carlton Fisk tuvo el más largo al utilizar 40 minutos en tarima.

Ayer, Vladimir Guerrero fue tan breve como solían ser sus turnos, como lo demuestra el hecho de que pegó la mayoría de sus imparables al primer lanzamiento (627) y la segunda mayor en conteo de 1-0 (328). Fiel a su estilo, Vlad solo duró en tarima tres minutos y 38 segundos, o menos que la mitad de ese tiempo si se resta lo tomado para la traducción al inglés de José Mota.

“Le doy gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, a mi familia que están aquí, también le doy gracias a Julián Paulino (su primer entrenador), a Víctor Franco (el que lo preparó para firmar), a Arturo De Freites (quien lo firmó), a Virgilio Rojo (su publicista) por ayudarme en las redes sociales”, comenzó Guerrero.

“Na, y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad, también le doy gracias a Canadá, Montreal. Claro que me dio la oportunidad de jugar en Estados Unidos y Canadá. También le doy gracias a Los Ángeles, que jugué seis años con ellos y yo creo que me siento contento, los años que también jugué con Mike Scioscia, mi primer mánager que fue Felipe Rojas Alou”, continuó el tercer dominicano en ingresar al templo más sagrado del béisbol.

“Yo sé que no hablo mucho, pero me siento contento que me metieron en el Salón de la Fama con este grupo que jugué con algunos y lo vi jugar. Y por último le doy gracias que salí de un pueblecito pequeño, Don Gregorio, Nizao de Baní. Y para terminar, me siento contento dos veces ya que hoy es el Día del Padre en nuestra República Dominicana, siempre teniendo nuestra bandera siempre en alto. Muchas gracias”, terminó Guerrero, mientras hondeaban cientos de banderas dominicanas en las tribunas.

Autor de 449 jonrones, promedio de .318 y OPS de .931 en una carrera de 16 temporadas en las Mayores, Guerrero fue exaltado junto a Chipper Jones, Alan Trammell, Jim Thome, Jack Morris y Trevor Hoffman.

Los ocho hijos de Guerrero, más uno de crianza, estuvieron presente.

Con sus largos brazos y rápidas muñecas, Guerrero se ganó una reputación de habilidoso bateador de lanzamientos malos. No perdonaba nada, ni siquiera una bola que picaba frente al plato.

“Seré el mismo de ayer que no era inmortal al de hoy. Nada cambia en mí”, dijo Guerrero en la rueda de prensa tras la exaltación y llevar a tres los inmortales dominicanos tras Juan Marichal (1981) y Pedro Martínez (2015).

Por su timidez, Guerrero fue apodado como “El Mudo”. También por su reticencia a dar entrevistas, ya que nunca dominó el inglés. Aludió a ello su discurso en español en la ceremonia de exaltación

“No hablaba mucho y decía que el bate hablaba por mí”, dijo Guerrero. “Pero ya no juego y debo hablar. Estoy feliz de hablar con ustedes”.

En su carrera ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2004, su primera temporada con los Angelinos tras irse de los Expos de Montreal como agente libre. DL