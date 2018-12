$!Dirigente de los Angelinos buscará balancear el tiempo de juego de Pujols y Ohtani

En su primer año como dirigente de los Angelinos, Brad Ausmus sabe qué tan importante será encontrar el balance correcto de tiempo de juego para el japonés Shohei Ohtani y el veterano dominicano Albert Pujols.

Ohtani viene de someterse a una cirugía Tommy John en su codo derecho el 1ro de octubre, mientras que Pujols fue operado de la rodilla izquierda el 9 de agosto. Ausmus confirmó que no cree que Ohtani esté listo para ver acción en el Día Inaugural el 28 de marzo, pero Pujols sí debería estar listo para el arranque de la campaña regular. Ohtani se verá limitado a servir como bateador designado en 2019, lo que significa que Pujols tendrá que jugar la primera base en días cuando Ohtani esté en el lineup.

Los Angelinos están listos para añadir al grupo al toletero zurdo Justin Bour, quien firmó un contrato por un año el miércoles, de acuerdo con una fuente de Grandes Ligas. Pero la maniobra se dio después de que Ausmus se entrevistó con los medios en las Reuniones Invernales, y se espera que Bour se alterne en la inicial con Pujols, quien batea a la derecha.

“Habrá un balance”, destacó Ausmus. “(Pujols) tendrá más oportunidades como BD temprano en la campaña, y esperemos que comience encendido con el madero. Pero para mí, el balance más importante y delicado es, ¿con qué frecuencia podrá jugar en la primera base? Eso es realmente lo más importante, todo dependerá de la salud de sus rodillas”.

Pujols, de 38 años de edad, aún no recibe luz verde para tomar swings tras la cirugía, pero el veterano ya ha sido capaz de realizar ejercicios de bajo impacto para trabajar la parte inferior de su cuerpo, confirmó el gerente general Billy Eppler el martes. Pujols bateó .245, con promedio de embasarse de .289 y slugging de .411 junto a 19 jonrones, 20 dobles y 64 carreras empujadas en 117 juegos la temporada pasada. Arrancó 70 partidos en la primera base tras iniciar solamente seis en 2017 y 28 en 2016.

“Primero, espero que Albert esté bien físicamente”, expresó Ausmus. “Se sometió a una operación en su rodilla, y he hablado con él en par de ocasiones. Dice que se siente bien. Pero vamos a ser cautelosos con él durante los entrenamientos primaverales. Y después veremos en qué condiciones físicas se encuentra y evaluaremos su desempeño”.

Ausmus conoce a ambos jugadores. Enfrentó a Pujols durante su carrera como jugador activo y trabajó la temporada pasada como asistente especial de los Angelinos, viendo a Ohtani y al dominicano a lo largo del año, según informó MLB.COM.

“Para mí [Pujols] está entre los cinco mejores bateadores de la historia del deporte”, dijo Ausmus. “Lo vi de cerca cuando estaba en Houston, cuando los Astros jugaban en la Liga Nacional y en la División Central al igual que su ex equipo los Cardenales. Tiene un talento fenomenal, pero a partir de ahora se tratará de salud y rendimiento. De eso se trata el juego”.

En cuanto a Ohtani, Ausmus comparó su capacidad de batear con la del toletero venezolano de los Tigres, Miguel Cabrera, a quien Ausmus dirigió entre 2014 y 2017 en Detroit. Dijo que ambos conectan la bola con un poder inusual hacia todas las bandas, y que Ohtani tiene la capacidad de mejorar su contacto”.

“Recuerdo verlo tomar prácticas de bateo el primer día en Tempe (Arizona), cuando estaba allí, y algo que me impresionó fue cómo la bola salía de su bate”, dijo Ausmus. “La única manera de describirlo es diciendo que es muy similar a Miguel Cabrera. Y estos chicos tienen tremendo poder. Y más importante aún, tienen poder hacia la banda contraria. No ves a ese tipo de jugadores a menudo. Lo que también me impresionó fue su velocidad”.

Ausmus dijo que está emocionado de poder contar con el bate de Ohtani en la alineación, aunque todavía es muy temprano para saber con qué frecuencia podrá jugar. Ausmus confía en la mejoría de Ohtani ante los zurdos, y no tener la necesidad de compartir el rol de bateador designado.

“En cierto punto, es un territorio desconocido. Está saliendo de la (operación) Tommy John, y realmente queremos proteger su codo para que pueda volver a lanzar en el 2020”, dijo Ausmus. “Es un lanzador dominante; eso lo quieres mantener. Vamos a confiar en los reportes médicos y ser un poco más cuidadosos de lo normal. Obviamente queremos que su bate esté en el lineup, pero la prioridad será que cuando regresé, no arriesguemos a Ohtani el lanzador”.