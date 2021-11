$!Dirigir al Licey no estaba en los planes de José Offerman

Por primera vez en los últimos 30 años, José Offerman estuvo desvinculado de los Tigres del Licey sin asumir ningún rol. El veterano dirigente se encontraba en su hogar alejado del terreno. Para su sorpresa recibió una llamada para que por sexta vez asuma la dirección del equipo azul en medio de la temporada y de un mal desempeño de los felinos rayados.

“No eran los planes míos”, dijo Offerman sobre colocarse la camiseta de piloto para el Licey. “Se me pidió ese rol y yo como al final de todo trato de hacer lo que la organización del Licey me requiere, trato de ayudarlo y esa es una de las motivaciones por la cual estoy aquí de regreso”. El petromacorisano toma las riendas por el cesanteado Tony Díaz.

Offerman dirigió por última vez en la campaña de 2014-15 cuando comenzó como el mánager azul, la única vez que ha empezado desde el principio con los Tigres. En esa ocasión su equipo terminó con marca de 19-31, a cinco juegos del cuarto lugar para la clasificación.

Luego de eso, Offerman, que como jugador debutó en la campaña de 1988-89, la primera de sus 12 temporadas en ese renglón, ocupó distintos puestos con los Tigres, incluido el de comentarista, como la contienda anterior. “Este año estaba en la casa, en realidad. Este año ha sido el único que estaba viendo todo desde lejos”, expresa el dirigente.

Cuando pensaba que descansaría en esta temporada, su agenda cambió al recibir la llamada, que lo dejó algo sorprendido. “En cierto punto sí. No era lo que buscaba y traté de no involucrarme en lo que se me pedía, pero de una u otra manera terminé aceptando el reto y aquí estoy”.

Sin incluir el partido de la jornada dominical, Offerman tienen marca de 4-4, después de asumir el conjunto con récord de 4-8, en el sótano, donde al día de hoy se encuentra.