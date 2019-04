Disparos del dominicano Ramón Laureano hacen recordar a Willie Mays

El manager de los Atléticos, Bob Melvin, estaba todavía en la escuela primaria cuando Willie Mays se estaba acercando al final de su gloriosa carrera. Pero Melvin vio lo suficiente del jardinero central de los Gigantes –y más importante que eso, tiene suficiente perspectiva tras toda una vida en las Grandes Ligas—para saber que no hay que andar comparando a nadie con leyendas como Mays.

Entonces, cuando le preguntaron si el portentoso tiro que hizo el dominicano esta semana le recordó a alguien, Melvin pensó por un momento y citó a Mays, pero sin decir que eran iguales.

“Willie Mays tiraba muy bien”, dijo Melvin, quien se crio en Menlo Park, California, como aficionado a los Gigantes. Rápidamente añadió: “Esa es una comparación muy extrema. Yo estaba muy pequeño y es difícil comparar a alguien con Willie Mays, a menos que tengas 10 viajes seguidos al Juego de Estrellas o algo así”.

Aquí un dato que puede ayudar a poner las cosas en perspectiva: El 17 de mayo de 1966, en Los Ángeles, Mays casi saca a un corredor en cada base. Puso out a Don Drysdale en la primera, a Willie Davis en la tercera y a Maury Wills en el plato (con la ayuda de un cortador). Se dice que por poco no fusiló a un corredor en segunda, pero el camarero cubano Tito Fuentes no pudo retener el tiro.