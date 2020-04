$!Documental ayuda al Museo de las Ligas Negras

La cineasta Lauren Meyer es una fanática del Museo de las Ligas Negras de Béisbol, el cual tiene su sede en Kansas City. A ella le agrada bastante observar los artefactos de béisbol y escuchar historias acerca de las ligas por parte del presidente del museo, Bob Kendrick.

Sin embargo, el museo ha estado cerrado desde el 14 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Desde entonces, Meyer estaba buscando una nueva manera de generar ingresos para el museo. La tarde del sábado, la cineasta decidió exhibir su documental, “The Other Boys Of Summer" (“Los Otros Chicos de Verano”) vía Zoom. No, no se trata acerca de los Dodgers de Brooklyn. Se trata de jugadores que se divertían mostrando sus talentos en las Ligas Negras. Los aficionados pagaron US$25 para ver el documental y las ganancias fueron destinadas al museo.

“Fue un gesto maravilloso de parte de Lauren porque esta fue su idea”, expresó Kendrick. “Ella estaba buscando la manera de utilizar su documental para ayudar al museo durante este paro por el coronavirus. Estamos satisfechos con la respuesta de la gente. Tuvimos un buen número de espectadores”.

Se trata de un documental digno de observar. El espectador se queda con una apreciación más profunda y rica de lo importante que fueron las Ligas Negras. Meyer habló con un grupo importante de jugadores de las Ligas Negras, desde Monte Irvin hasta John “Mule” Miles. Ninguno de ellos expresó rencor por haber jugado en una sociedad dividida por la segregación racial. Fue en 1947 con Jackie Robinson cuando MLB rompió la barrera racial. Según Bill Ladson de MLB.com.