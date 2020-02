$!Dodgers concretan al fin canje para obtener a Mookie Betts y David Price

Los Dodgers esperan que los recién llegados sean las piezas que les han faltado para dar el siguiente paso. Siete títulos divisionales consecutivos no se han podido traducir en un cetro de la Serie Mundial, que el equipo conquistó por última vez en 1988.

“Ésa es la base de todo lo que hacemos. Y sólo podemos alcanzar esa meta con una base talentosa en todos los niveles de una organización que tenga variantes, amplitud y sustentabilidad”.

Los Medias Rojas adquirieron al jardinero mexicano Alex Verdugo y a dos prospectos, el pelotero de cuadro Jeter Downs y el cátcher Connor Wong. De acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo, Boston enviará efectivo a los Dodgers, por el equivalente a la mitad de los 96 millones de dólares que se siguen adeudando a Price en un periodo que abarca las próximas tres temporadas.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque los términos financieros del contrato no son públicos.

Los Medias Rojas accedieron a ceder a Betts y a Price la semana pasada, como parte de un trueque entre tres equipos.