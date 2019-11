Dodgers, demandados por US$19 millones por firma

En febrero de 2016, los Dodgers autorizaron una firma por US$30 millones por el lanzador Yaisiel Sierra, héroe del oro cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, y de inmediato se depositaron dos demandas contra el club en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.

En abril de 2015, el entrenador Víctor Báez y el prometedor Sierra sellaron un contrato de preparación y representación que incluyó huellas digitales y otorgaba el 30% del bono de firma para el agente. Este último asegura que le alquiló un apartamento en el centro de la ciudad al atleta, junto a un hermano, su esposa y un amigo.

Pero un mes después de estar trabajando en el campamento que Báez operaba en Nigua, San Cristóbal, Sierra fue “secuestrado” por una patrulla supuestamente de la Policía Nacional en un gimnasio de la capital, una extraña jugada donde el atleta desaparece.

Báez sostiene que en realidad el agente cubano Bartolo “Bar” Hernández ordenó la operación, tras convencer al pelotero de que iba a conseguir mejores condiciones y gestionó el contrato.

Hernández cumple en la actualidad el primero de cuatro años de prisión, en Miami, tras ser encontrado culpable de traficar con peloteros como José Abreu, Leonys Martín y Adeiny Hechavarría, a quienes les fabricó pasaportes haitianos y tuvo vínculos con cárteles mexicanos para introducirlo en los Estados Unidos, en operaciones que alcanzaron US$230 millones, con ganancias de US$20 millones.

Su socio, Julio Estrada, fue condenado a cinco años y al dúo se le incautaron millones, carros de lujos y cuentas bancarias.

“Ya no voy a guardar más silencio con los Dodgers, es justo que el mundo sepa cómo manejó esa firma, de manera ilegal”, dijo Báez en visita a DL exhibiendo un archivo que contiene imágenes desde entrenamientos en el complejo hasta almuerzo en restaurantes, compartir en el hogar y fotos del pasaporte cubano. “Les he dado a los Dodgers cuatro años de oportunidad” indicó.

En una de las demandas, Báez exige el pago de US$9 millones por concepto del 30% del contrato y otra por US$10 millones al equipo californiano por daños y perjuicios.

El caso está en los tribunales y para enero tiene previsto la próxima audiencia.

“Hice ese contrato así porque se sabía la costumbre, la cultura de los peloteros cubanos de no pagar y no cumplir con sus compromisos. Para muestra un botón, (Aroldis) Chapman, (Yasiel) Puig, (Yoenis) Céspedes, un paquete de personas, ¿por qué yo no iba a tener problemas? Podemos contar mejor los que han sido serios y han cumplido sus compromisos. Yo me asesoré legalmente”, dijo Báez.

A Báez le tomó por sorpresa el hecho de que los Dodgers hayan sido el único equipo que entrara en negociación con Sierra, ya que notificó a las 30 organizaciones del impedimento que tenía y el monto de dinero que recibió, cuando sus bonos en ese momento doblaban esa cantidad.

Iglesias, que tenía 25 años al momento de firmar, ha confrontado problemas de salud en su proceso de desarrollo, entre ellos requerir una cirugía Tommy John por rotura de tendón en el codo derecho que lo sacó por todo 2018. En 2019 apenas pudo lanzar tres entradas en la categoría Novatos, ya con 28 años.