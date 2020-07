$!Domingo Germán deja dudas sobre su futuro: “Si decido no regresar quedaré orgulloso”

¿Habrá Domingo Germán anunciado su retiro? La respuesta se sabrá con los días.

Lo que sí está claro es que el futuro del dominicano con los Yankees está en dudas después de que el diestro publicó una nota en español en Instagram el viernes por la noche: “si decido no regresar quedaré orgulloso de mi esfuerzo“. (“I left baseball. Thanks my people”, en inglés).

El lanzador explicó en su cuenta de Instagram @domingogermandr: “Todo aquel marca su historia en ambos lados, creo que marqué la mía en el #yankeestadium si decido no regresar quedaré orgulloso de mi esfuerzo en 11 años de carrera. Dios bendiga a todo aquel que me apoyó”.

A German le quedan 63 juegos por una suspensión que está cumpliendo luego de violar la política de violencia doméstica de Major League Baseball el año pasado. Aunque solo 60 juegos están programados para esta temporada, la liga había dicho que sería elegible para jugar a principios de 2021 porque tampoco participó en los playoffs del año pasado.