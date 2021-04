Domingo Germán dice ya está de vuelta

“Es algo que andaba buscando y que me hacía falta, para entrar de lleno al juego. Necesitaba dejarle saber a los otros equipos que gracias a Dios he vuelto a tener buen control, he vuelto a ser el mismo de antes y que de ahora en adelante van a tener un Domingo Germán nuevo y más positivo en cada salida”, dijo Germán en una entrevista vía Zoom.

“Trabajar el comando de la recta era lo que me hacía falta... pude hacer los ajustes y he tenido buenos resultados en las últimas dos salidas”, manifestó.

¿Qué le ha dado resultado?

“El comando de la recta, la localización de los lanzamientos secundarios y siempre atacando la zona, el primer pitcheo de strike y siempre pensando sacar de out al primer bateador”, sostuvo.

En la séptima entrada del miércoles terminó fuerte para ayudar a los Yanquis a quedarse con el triunfo.

“Me sentía bien, quería terminar el inning fuerte, no quería caminar ningún bateador ni dar una segunda base por bolas y me enfoqué en la zona de strike”, indicó.

Le dio crédito al coach de pitcheo del campamento alterno para ayudarlo a recuperar su ritmo.

“Hablé mucho con el pitching coach del campo alterno, me explicó algunos puntos y le dije que quería trabajar en el control de la recta, trabajamos en eso y cuando me vio pitchar me dijo que estaba listo y gracias a Dios he podido mantener esa rutina”, dijo.