$!Domingo Germán, el gran ausente de los Yanquis por violencia doméstica

El lanzador Domingo Germán está apartado de los primeros días de trabajo en los entrenamientos primaverales de los Yanquis de Nueva York. Y, tal como reportó New York Post, no se encontró entre los lanzadores y receptores al George M. Steinbrenner Field el miércoles.

Por el contrario, a Germán, a quien le quedan 63 juegos para cumplir una sentencia de 81 juegos que aceptó en enero por violar las reglas de violencia doméstica del béisbol, continuará trabajando en la academia de los Yanquis en su natal República Dominicana.

El Post reportó que Germán no tiene tan siquiera un casillero en el estadio.

"Ha estado yendo a nuestro complejo ahora unas cuantas veces a la semana durante las últimas tres o cuatro semanas", dijo Aaron Boone, quien agregó que recientemente se reunió con Germán durante una visita a la academia. "(Creemos) que puede conseguir el trabajo que necesita para llegar allí, y eso es lo que estamos haciendo ahora".

Los Yanquis consiguieron a Gerrit Cole por un contrato de US$ 324 millones para fortalecer su cuerpo de abridores.

Germán, a quien no se ha visto públicamente desde antes de un incidente el pasado 16 de septiembre con Mara Vega, la madre de sus hijos. Los Yanquis también querían asegurarse de que Germán continuara, y priorizara, su evaluación y tratamiento obligatorios.

Como parte de su suspensión, Germán acordó que no participaría en ningún juego de la Liga de la Toronja, y no cuestionó la idea de saltarse todos los entrenamientos de primavera. Por lo tanto, cumplió con el pensamiento de los Yankees. El Acuerdo Básico de Béisbol no especifica dónde un jugador debe cumplir su suspensión.

German, de 27 años, puede comenzar a lanzar en juegos de ligas menores el 21 de mayo en preparación para su regreso. Es elegible para regresar a los Yanquis el 5 de junio, cuando comienzan un calendario de seis juegos con una serie de tres juegos contra los Rays de Tampa.

Antes de encontrar problemas la temporada pasada, Germán tuvo marca de 18-4 con una efectividad de 4.03 en 27 apariciones (24 aperturas) en lo que constituyó una gran temporada, pero su ausencia hizo falta a los Yanquis en la postemporada en la que cayeron en la Serie Divisional.