$!Domingo Germán fuera de la temporada bajo la política de violencia doméstica

Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB extendieron la ausencia administrativa del derecho dominicano de los Yankees, Domingo Germán hasta la conclusión de la Serie Mundial, anunció MLB este miércoles a través de la cuenta de Twitter de su departamento de relaciones públicas.

Germán había sido puesto en licencia administrativa el 19 de septiembre bajo la política de violencia doméstica de MLB. Como consecuencia, Germán también fue colocado en la Lista Restringida de los Yankees.

Así se pronunció la Oficina del Comisionado de MLB en su momento:

La Oficina del Comisionado de Grandes Ligas anunció el jueves que el lanzador de los Yankees, Domingo Germán, fue puesto en licencia administrativa bajo la Política de Violencia Doméstica de MLB y la Asociación de Jugadores de MLB. Según el convenio, la licencia administrativa puede durar hasta siete días, si es que no se implementa una extensión de la misma.

“El Departamento de Investigaciones de Major League Baseball ha iniciado el proceso para llegar al fondo de lo que resultó en la licencia administrativa de Germán. MLB no formulará más comentarios hasta que se complete la investigación”, según informó MLB.COM.

En tanto, los Yankees también emitieron un comunicado al respecto:

“Apoyamos completamente todas las medidas que implementa la Oficina del Comisionado en torno a su Política de Violencia Doméstica. Apoyamos esta política que reitera la idea de que la violencia doméstica no tiene lugar en nuestra sociedad y no puede tolerarse. Hemos procedido en concordancia con lo hecho por Major League Baseball y continuaremos aportando nuestra total cooperación durante el proceso investigativo. No ofreceremos más comentarios hasta que la investigación llegue a su conclusión. Todas las preguntas pertenecientes a este tema deben ser dirigidas a la Oficina del Comisionado”, dijo el equipo.