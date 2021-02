$!Domingo Germán tiene apoyo en su compatriota Luis Severino

El lanzador dominicano Domingo Germán encontró respaldo en los Yanquis de Nueva York. Se trata de su compatriota, Luis Severino.

Todavía el lanzador tiene que hablar con sus compañeros de equipo sobre el incidente de violencia doméstica que llevó a su suspensión de 81 juegos impuesta por la Major League Baseball.

Otros compañeros de equipo han rechazado la presencia de Germán, debido al incidente. Pero no todos tienen problemas con que el derecho se reincorpore al equipo ahora que su suspensión terminó.

Severino conoce a Germán desde 2014 y dijo que los dos son "buenos amigos".

"Cada vez que hablo con Domingo, se trata de béisbol", dijo Severino el lunes. "(Se trata) de mejorar. Cada vez que tenemos una conversación, se trata de que él o nosotros mejoremos. Eso es lo único que tengo en mente. Ayudando al equipo a llegar a la Serie Mundial”.

Ese es un tono diferente al que usó Zack Britton la semana pasada, cuando el zurdo dijo sobre Germán: "No puedes controlar quiénes son tus compañeros de equipo y esa es la situación. No estoy de acuerdo con lo que hizo [German]. No creo que tenga ningún lugar en el juego o fuera del campo o en absoluto ".

Severino agregó que pensaba que Germán estaba aguantando el escrutinio adicional. "Creo que lo está manejando muy bien, con todo lo que está pasando", dijo Severino, según publicó el New York Post. "No le he hablado mucho de eso".