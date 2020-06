$!Domingo Martínez llegó a las Águilas para lograr su mayor producción de jonrones con 11

Uno de los cambios más sonados en la Liga Dominicana fue cuando el inicialista Domingo Martínez llegó a las Águilas Cibaeñas desde los Leones del Escogido por el lanzador José Lima para la temporada 1994-95.

Martínez había coleccionado 7 jonrones en su estadía de cinco estaciones con los Leones del Escogido, 6 de ellos en la temporada de 1992-93, donde ganó el liderato de jonrones. Esos 6 jonrones los conectó el 28 de octubre vs Licey, 18 de noviembre vs Azucareros, 19 noviembre vs Azucareros, 29 noviembre vs Licey, 2 de diciembre vs Águilas y 27 diciembre vs Licey.

En la temporada 1993-94, su última con los Leones del Escogido, en 29 juegos con 92 turnos consumidos, no pudo colocar una bola sobre la verja.

Domingo Martínez abre un nuevo capítulo con las Águilas Cibaeñas y logra su mayor producción ofensiva de cuadrangulares con 11, conquistando su segundo liderato y el tercero y segundo con las Águilas en 1996-97 con 6.

En el mes de noviembre de 1994 disparó 8 estableciendo récord para ese mes. Ese registro fue igualado en el equipo cibaeño por Andy Barkett en el 2000-01 y Guillermo García en el 2003-04. El récord se lo quebró Víctor Díaz en el 2008-09 con 9.

En la Liga Dominicana coleccionó 33 jonrones, 26 de ellos con la franela del equipo mamey.

En la historia del béisbol dominicano el único equipo que ha dominado durante cuatro años el liderato de jonrones son los Gigantes del Cibao: 2009-10, Juan Francisco, 11; 2010-11, Brad Nelson, 9; 2011-12, Carlos Peguero, 11 y 2012-13, Marcell Ozuna, 10.

En las temporadas 1994-95, 95-96 y 96-97, las Águilas Cibaeñas acapararon los lideratos con Domingo Martínez, Sherman Ovando y Domingo Martínez, respectivamente. En el 2008-09, Víctor Díaz se le cruzó en el camino ganando el liderato con 17, récord nacional.

Domingo Emilio Martínez Lafontaine, nació el 4 de agosto de 1965 en Santo Domingo, primera base que jugó para los Azulejos de Toronto y para los Seibu Lions y Yomiuri Giants en la Liga Japonesa.