$!Dominicana busca llevar a Canó al preolímpico de Tokio

Todavía en agosto pasado, cuando la prensa dominicana abordaba a Robinson Canó no faltaba la pregunta sobre una vuelta a uniformarse con las Estrellas, a lo que el petromacorisano reiteraba que era una etapa superada, que esa puerta estaba cerrada.

Pero en noviembre se conoció su segundo positivo a una prueba de dopaje, que lo sacaba de Grandes Ligas y ligas menores por todo 2021. Canó no solo jugó con las Estrellas el pasado torneo, ya anunció que se integrará temprano en octubre próximo al elenco, está en su primera Serie del Caribe tras una carrera de 16 años y en el verano puede participar en un torneo inimaginable para un pelotero de su estirpe.

La gerencia del equipo dominicano que busca una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio ya gestiona ante la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC en inglés) la información sobre si algún reglamento prohíbe la participación de un jugador suspendido por dopaje en un torneo oficial.

De recibir el visto bueno, Canó, de 38 años, será invitado a integrar el equipo dominicano que en junio (6-10, en Estados Unidos) se clasificaría a Tokio si gana la eliminatoria de América junto a Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, Colombia y Venezuela.

En caso de llegar segundo o tercero tendría una última opción, un clasificatorio mundial en Taiwán (16-20), que dará el último boleto, al campeón.

José Gómez, gerente del equipo dominicano, reveló a DL que esperan la respuesta de la WBSC. Si reciben el visto bueno, girarán la invitación a Canó, cuyo padre, José, es vicepresidente de la Federación Dominicana de Béisbol.

“Tenemos la intención de invitarlo. Esperamos que se nos informe si hay alguna limitación por dopaje debido a su situación, hay un área gris que todavía la WBSC no nos ha dicho cuál es la realidad. Quedaron de dejarnos saber”, dijo Gómez a DL.

Una integración que Gómez entiende tendría un gran valor si se toma en cuenta que vislumbra no contar con el material que jugaría en México para el verano, ya que no los clubes aztecas no estarán en la obligación de cederlos.

Canó, de los Mets, falló a una prueba de stanozolol que se publicó en noviembre. Los 162 partidos de suspensión les impedirán cobrar US$24 millones en salarios. Ya en 2018 fue amonestado con 80 partidos cuando jugaba para los Marineros y perdió US$11 millones.

Canó es un jugador con perfil de Salón de la Fama que ha complicado su candidatura en la parte final de su carrera.

Un bateador con una línea ofensiva de .303/.352/.492 en promedios de bateo, embasarse y extrabses tiene 2624 imparables, entre ellos 334 jonrones, 571 dobles y 1302 carreras impulsadas con 69.1 victorias sobre jugador reemplazo (WAR).