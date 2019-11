$!Dominicana ganó US$190 mil y México US$600 mil en Premier 12

Además de un boleto a los Juegos Olímpicos y el tercer puesto en el ránking mundial, México ganó un cheque por cerca de US$600 mil como premio a su destacada participación en el torneo Premier 12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sofbol (WBSC), informó el organismo.

El campeón Japón recibió US$1,610,000; mientras que el subcampeón Corea del Sur se llevó US$ 840,000 y un boleto olímpico.

México, que derrotó a Estados Unidos en el partido por el tercer lugar del Premier 12, para quedarse con el ticket olímpico que daba el evento al equipo más destacado del continente americano, aseguró un cheque por US$590,000 dólares.

La escuadra que dirigió Juan Castro recibió medio millón por su posición final en el standing, US$30 mil por sus triunfos de primera ronda, US$20 mil por ganar su grupo y otros US$ 40,000 por victorias en la súper ronda.

La tabla completa de los premios del Premier 12 quedó así: Japón, US$ 1,610,000; Corea del Sur, US$ 840,000; México, US$ 590,000; Estados Unidos, US$410,000; Taiwán, US$ 360,000; Australia, US$ 280,000; Canadá, Cuba, República Dominicana y Venezuela, US$ 190,000; Holanda y Puerto Rico, US$180,000.