$!Dominicanos ponen a Pamplona en el mapa del béisbol español

El apoyo latino

Alfonso es el entrenador del CBS Toros, uno de los impulsores de un proyecto recién nacido y ya exitoso.

“Nos ha costado mucho esfuerzo, le hemos puesto muchas ganas y hemos formado un gran equipo, entre el cuerpo técnico y los chavales. Y también con el apoyo de las familias, porque metemos muchas horas dentro y fuera de casa, y sin ellas no sería posible”, indicaba el técnico.

Su ayudante, el aragonés afincado en Navarra Alberto Español, valoraba lo que se siente tras un ascenso así.

“Al principio, no te lo crees. Todo lo que hemos pasado en año y medio la gente no se lo imagina. Esto no ha sido montar un equipo, subir y ya está”, expresó.