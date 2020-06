$!Dos figuras de Nacionales renuncian a temporada de Grandes Ligas por virus

Los Nacionales de Washington tendrán que intentar revalidar su título de las Grandes Ligas sin dos de sus grandes figuras, el toletero Ryan Zimmerman y el lanzador Joe Ross.

Ambos beisbolistas renunciaron a jugar esta temporada -y por tanto también a sus salarios- por preocupaciones relacionadas con el coronavirus, informó este lunes la franquicia capitalina.

“Ryan Zimmerman y Joe Ross han decidido no participar en la temporada 2020 por la salud y seguridad personal de ellos y sus seres queridos”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Nacionales, Mike Rizzo.

“Apoyamos al 100% su decisión de no jugar este año. Echaremos de menos su presencia en la sede del club y sus contribuciones en el campo”, añadió.

La pareja se une al lanzador de Arizona Mike Leake como los primeros peloteros en adelantar que no competirán en la temporada 2020.

La campaña, que no pudo arrancar el 26 de marzo como estaba previsto a causa de la pandemia, está programada para comenzar el 23 o 24 de julio con un calendario reducido a 60 partidos.

Zimmerman, de 35 años, aclaró que su renuncia no implica el final de su carrera y justificó la decisión por motivos familiares.

“Para ser claros, no me retiro en este momento”, dijo Zimmerman, que milita en los Nacionales desde 2015. “Después de pensarlo mucho y teniendo en cuenta las circunstancias de mi familia (tres niños pequeños, incluido un recién nacido), decidí no participar en la temporada 2020”.

Zimmerman bateó para .257 con seis jonrones la temporada pasada y agregó un vuelacerca en el juego inaugural de la Serie Mundial, que los Nacionales le ganaron a los Astros de Houston en siete juegos.

Ross, de 27 años, tiene cinco años de experiencia en Grandes Ligas y se perfilaba como el quinto abridor de los actuales campeones.