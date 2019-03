Dosis letales: cuando los esteroides sacan del juego al “superpelotero”

Un esteroide anabólico es una sustancia que tiene utilidad médica. Un entrenador personal certificado, que pidió reservas de su nombre, explica que sus efectos en un pelotero menor de edad serían hormonales. “Le puede ayudar con el crecimiento, no se cansa y gana mucha masa muscular, pero al ser un niño, los tendones, los ligamentos, eso se queda como es, se queda débil, y por eso es que vienen las lesiones. Si deja la sustancia y no le hacen un post-ciclo para regular la hormona, se pone gordo, con senos, se daña el cuerpo”.

Recuerda que cuando la familia recibió, varios meses después, el reporte de autopsia, la causa de la muerte se atribuía a un paro cardíaco, pero también se indicó que Roberto tenía unos 49 puyones en una pierna. Era la misma pierna de la que el joven pelotero se quejaba de dolor días previos a su muerte. Elena narra que un día su hermano le dijo: “¡Ay!, ¡yo creo que me voy a morir, ya no aguanto el dolor!”.

“Es un aspecto no solo de salud ni de deporte, es un aspecto sociológico, es un aspecto de una conducta social que uno no la entiende”, indica.

De animales en humanos

A pesar de que han pasado 18 años, a Marino Ortiz se le entrecorta la voz y se le enrojecen los ojos al recordar cuando la máquina del hospital emitió un pitido que avisaba que su hijo Lino Rafael moría.

El deceso del joven pelotero ocurrió rápidamente. La hinchazón en su brazo derecho se extendió hacia su hombro y cuello, y cuando los médicos profundizaron en su cuadro clínico, ya era tarde.

A sus 19 años, Lino Rafael tenía más de 6 pies de estatura. Practicaba con un entrenador independiente en La Romana y estudiaba Hotelería y Turismo en la universidad. Era pícher y casi alcanzaba las 90 millas. Una vez le ofrecieron firmarlo en un equipo de Grandes Ligas por US$15,000 pero el entrenador le recomendó que esperara por una mejor oferta.

Cuando se le presentó otra oportunidad de ser evaluado, quiso impresionar. El día antes de la prueba, inducido por un amigo pelotero, se inyectó Diamino, un reconstituyente vitamínico y antianémico de uso veterinario. Llovía y no pudo ejercitarse para procesar la sustancia. Su cuerpo no respondió bien y no pudo hacer la prueba porque le dolía el brazo derecho. Lo llevaron al médico en La Romana pero no mejoraba.

Su padre comenzó a investigar qué le pasaba. A pesar de que Lino Rafael sugestionó a su amigo para que no revelara la inyección, su compañero confesó. “Si no actúan a tiempo va a tener problemas”, le dijo a Marino. El padre creía que a su hijo lo habían traicionado.

Lino Rafael terminó en un centro de la capital donde determinaron que tenía una sustancia extraña en su organismo que los medicamentos no lograban contrarrestar. “Nos sentamos a hablar de hombre a hombre y él me explicó todo”, recuerda Marino.

Al siguiente día estaba muy hinchado y sudado. Lo llevaron a una sala para intentar revivirlo. Ahí estaba Marino, quien escuchó cuando la máquina emitió un pitido. “Se acabó”, dice el padre a Diario Libre mientras narra el momento. Seguidamente se queda cabizbajo con los ojos llorosos y golpea la mesa.

Marino no descarta que su entrenador estuviera involucrado en el uso de Diamino entre los peloteros y que su hijo lo haya usado antes, sin embargo no hizo una denuncia. No obstante, la muerte trascendió fuera del país. A La Romana llegaron medios de comunicación internacionales para hacer reportes. La exposición mediática abrumó a la familia al punto de que aún no le agrada a Marino hablar con la prensa.

“Estamos en una situación tan difícil, como dice la Biblia, que el amor al dinero es el fracaso. Quizás muchos, inocentemente lo hacen (doparse) creyendo, hay muchos que se lo ponen y no les pasa nada”, dice Marino. Su hijo falleció el 10 de julio de 2001, una semana después de inyectarse.