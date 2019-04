$!Edinson Vólquez regresa a lista lesionados; podría retirarse

El lanzador dominicano de los Vigilantes, Edinson Vólquez, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con un esquince en el codo de lanzar.

La novena de Texas está a la espera de más noticias sobre la condición de Vólquez, quien viene trabajando para volver de una segunda cirugía Tommy John.

Vólquez, de 35 años, dice que se retirará como pitcher si resulta que necesita someterse a procedimiento por tercera vez.

“Así lo haré”, dijo Vólquez. “De seguro. Si pasa algo malo, no vuelvo a pasar por eso, porque a mi edad no es bueno operarse de nuevo. Me iré a casa a ver crecer a mi hija. Creo que todo lo que necesitaba del béisbol lo conseguí”.