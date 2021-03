$!Edwin Encarnación es principal accionista de hotel de US$17 millones en La Romana

El pelotero Edwin Encarnación es el principal inversionista del proyecto de construcción de un hotel de 127 habitaciones cuyos trabajos fueron iniciados hoy con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

“Este proyecto me llena de mucho orgullo. A título personal la planificación y ejecución de este proyecto marca una transición importante, me siento honrado y profundamente orgulloso de que vendo lo de mi propia evolución se me haya concedido la oportunidad de continuar colaborando con mis raíces y elevando a su máximo el potencial de República Dominicana”, expresó Encarnación.

“Durante el desarrollo del proyecto, y esto es lo que más me llena de orgullo, llevaré directa e indirectamente, más de 300 empleos a mi pueblo”, dijo el toletero, en la actualidad agente libre.

Dicho hotel será construido en el Distrito Municipal Caleta, La Romana, con una inversión de 17 millones de dólares. Es parte de la cadena Hilton Golden Inn.