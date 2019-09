$!Edwin Encarnación visita a David Ortiz

El jugador de los Yanquis de Nueva York, Edwin Encarnación visitó a David Ortiz. Así lo mostró el exbateador designado a través de su cuenta de Instagram @davidortiz.

“My boy came to check up on his boy !!! Mi hermanito en casa chekiando su big bro @encadwin @lamelaza_7”, escribió en la publicación junto a una foto de ambos.

Ortiz, que se recupera de varias cirugías, luego del atentado que sufrió en un bar de Santo Domingo Este en junio pasado, tomó unas vacaciones junto a su familia en Francia. Así lo publicó su esposa Tiffany Ortiz.

El criollo regresó a la vida pública luego de volver a su casa tras más de un mes ingresado en una clínica de Boston, donde era atendido por las operaciones que le realizaron debido al disparo que recibió.